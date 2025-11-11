Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω της κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών στις 11 το πρωί και της πορείας που θα ακολουθήσει, θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου-Μαρίνη-Μάρνη, Αχαρνών-Λιοσίων-Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.