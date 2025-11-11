Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μεταξύ αγροτών και αστυνομίας πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, μεταξύ αστυνομίας και αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Δευτέρας στο σημείο με τα τρακτέρ τους, πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή.

Δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες, κάποιες από τις οποίες έχουν τοποθετηθεί πάνω στον δρόμο, αποκλείουν την πρόσβαση από και προς Απαλό.

Οι αγρότες από νότιο και βόρειο Έβρο είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να επιλέξει άλλο αεροδρόμιο, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας. Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται με προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και που τον έχουν εξωθήσει στη φτωχοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι κινητοποιήσεις των αγροτών και τον κτηνοτρόφων έχουν προγραμματιστεί και στην Αθήνα, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια, πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από τη Μαρώνεια στις 10:30, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, και την πλατεία του χωριού. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στη μία το μεσημέρι θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 2:30 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής, -που κατασκευάζεται με ρυθμούς που είναι πλήρως σύμφωνοι με το χρονοδιάγραμμα-, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.