Μαρούσι: 53χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη μέσα σε λεωφορείο

Ένα ακόμη περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 8/9 σε λεωφορείο στο Μαρούσι, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 22χρονη γυναίκα δέχτηκε θωπεία από 53χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, την ώρα που βρισκόταν εντός του οχήματος.

Η νεαρή επιβάτιδα, σε κατάσταση σοκ, κάλεσε άμεσα το κέντρο της Άμεσης Δράσης στις 11:05, ενημερώνοντας για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον φερόμενο δράστη και του πέρασαν χειροπέδες χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.