Μαρίσσα Λαιμού: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στην 30χρονη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (pics)
Η ίδια πέθανε από σήψη, μετά από τσίμπημα εντόμου
Σε βαρύ κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς και μέλη της εφοπλιστικής κοινότητας αποχαιρέτησαν σήμερα την Μαρίσσα Λαιμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ο θάνατος της 30χρονης, η οποία έφυγε από τη ζωή απρόσμενα στο Λονδίνο, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της.
Η τραγική είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοκ, κυρίως λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην βρετανική πρωτεύουσα από την οικονόμο της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για την οικογένεια, καθώς ο πατέρας της, Διαμαντής Λαιμός, βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, απουσίαζε στο Μονακό για έναν γάμο μαζί με τους δίδυμους γιους της.
Να θυμίσουμε ότι η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού τελέστηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο.
