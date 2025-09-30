Μαρίσσα Λαιμού: Από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου ο θάνατός της – “Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι” καταγγέλλει η οικογένεια

Από σήψη μετά από τσίμπημα εντόνου πέθανε η Μαρίσσα Λαιμού, όπως αποκάλυψε η Daily Mail, μετά τη νεκροτομή της σορού της 30χρονης.

Η Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, «η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Παρόλα αυτά η οικογένεια Λαιμού εξακολουθεί να ζητάει απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

Συγγενής της οικογένειας δήλωσε: «Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως».

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» επέμεινε ο συγγενής.

Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της Μαρίσσας Λαιμού θα επιστραφεί τελικά στην οικογένεια σήμερα, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν τις κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα, πριν την θάψουν στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.