Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της τεράστιας ερμηνεύτριας

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια της με μια συγκινητική ανακοίνωση έκανε γνωστό τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» αναφέρει η ανακοίνωση.