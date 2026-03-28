Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της τεράστιας ερμηνεύτριας
Το συγκινητικό αντίο των δικών της ανθρώπων
Σε ηλικία 87 ετών πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα όπως έγινε γνωστό.
Συγκεκριμένα, η οικογένεια της με μια συγκινητική ανακοίνωση έκανε γνωστό τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.
«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» αναφέρει η ανακοίνωση.
