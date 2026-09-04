Μαραθώνας: “Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα” λέει ο εγγονός της 90χρονης που θάφτηκε στην αυλή από την κόρη της

Σοκάρει η υπόθεση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Μαραθώνα, όπου μια 68χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της, περίπτωση που θυμίζει την αντίστοιχη στον Μυστρά με έναν 55χρονο να κρύβει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κόρη μιας ηλικιωμένης ομολόγησε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

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«Μου έλεγε ψέματα»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από την μητέρα του για την υπόθεση.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

Το χρονικό

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης και κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη -η οποία έμενε σε αυτό το σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα- δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Μετά από αυτή την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ευρύτερη έρευνα.

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τη σορό της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με όσα έχει πει η εγγονή αν ζούσε θα ήταν 90 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από την σύνταξή της. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψή της. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί η σωρός της ηλικιωμένης και να βεβαιωθούν οι Αρχές ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς παραμένει ακόμη ανοιχτό το σενάριο (αν και δεν είναι το πλέον πιθανό), να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.