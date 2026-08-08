Μυστράς: Με ψυχολογικά προβλήματα ο 55χρονος που έκρυψε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Για τον 55χρονος στον Μυστρά, που είχε κρύψει σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του για πάνω από 2 χρόνια, μίλησε ο δικηγόρος του, Άγις Κοκκορός, υποστηρίζοντας ότι τα κίνητρα του άνδρα δεν ήταν οικονομικά.

Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης – κατάθεσης που είχε δώσει στις αρχές. Ο δικηγόρος του διευκρίνισε στο ΕΡΤnews πως η δίκη δεν αφορούσε την κατηγορία για την απόκρυψη της σορού στον καταψύκτη στο κλειστό ξενοδοχείο του Μυστρά αλλά το ότι δήλωσε στις αρχές πως ο πατέρας του βρίσκονταν εν ζωή.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 55χρονος έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με κατάθλιψη, ενώ η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην ύπαρξη ενός σημαντικού ψυχολογικού υποβάθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αρχική εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 55χρονος στις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την οποία έκρυβε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή του.

Ο Άγις Κοκκορός υποστήριξε ότι ο εντολέας του αμφισβήτησε ότι είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση και απέδωσε την αρχική του στάση στο σοκ της σύλληψης και της κατάστασης που αντιμετώπισε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορος, ο 55χρονος έχει υποστηρίξει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ότι έκτοτε παρέμενε στον καταψύκτη. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τον μήνα και την ημέρα του θανάτου, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Ο κ. Κοκκορός επέμεινε ιδιαίτερα στο επιχείρημα ότι πίσω από την πράξη του 55χρονου δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

Μιλώντας για το ξενοδοχείο στον Μυστρά, εξήγησε πως λόγω της τοποθεσίας του θα μπορούσε να αποκομίζει πολύ μεγαλύτερα έσοδα από τη λειτουργία του.

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Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται τόσο στον χρόνο θανάτου όσο και στα αίτια, μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης και της περαιτέρω ανάκρισης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο πατέρας του 55χρονου είχε πράγματι πεθάνει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, αναμένεται να εξεταστεί και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν μετά τον θάνατο και η ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Δημόσιο.