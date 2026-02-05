ΚΥΤ Μαλακάσας: Άγριος ξυλοδαρμός 28χρονου και βασανιστήρια από πέντε ομοεθνείς του – Η αιτία που πυροδότησε την «έκρηξη»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων έπεσε ένας 28χρονος Αιγύπτιος στο ΚΥΤ Μαλακάσας από πέντε ομοεθνείς του, που με αυτόν τον τρόπο τον «τιμώρησαν» για μία… κλοπή ρούχων που είχε κάνει από τις βαλίτσες τους, καθώς διέμεναν στον ίδιο οικίσκο.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, όταν ο 28χρονος, όπως παραδέχτηκε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ωρωπού, φέρεται να πήρε κάποια ρούχα από τα υπάρχοντα άλλων Αιγυπτίων. Η πράξη έγινε αντιληπτή το βράδυ της επόμενης ημέρας, με αποτέλεσμα οι πέντε άνδρες που διέμεναν στον ίδιο οικίσκο να του επιτεθούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι δράστες τον χτύπησαν σε πρόσωπο και σώμα, ενώ στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν, τον μαστίγωσαν με καλώδιο και ακούμπησαν στην πλάτη του ηλεκτρικό καλώδιο συνδεδεμένο με λάμπα, προκαλώντας του έντονο πόνο.

Ο ξυλοδαρμός φέρεται να διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ενώ οι επιτιθέμενοι τού αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των περίπου 60 ευρώ που είχε πάνω του. Ο 28χρονος κατέθεσε επίσης ότι οι ομοεθνείς του κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης – Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο ΚΥΤ Μαλακάσας και να συλλαμβάνουν και τους έξι εμπλεκόμενους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τον εντοπισμό σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.