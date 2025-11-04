Μακελειό στα Βορίζια: Τα Χανιά αποχαιρετούν την 56χρονη – Ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας κηδεύεται σήμερα Τρίτη η 56χρονη νοσηλεύτρια, που σκοτώθηκε κατά τη συμπλοκή του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη.

Ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στην είσοδο της εκκλησίας, του ιερού ναού του Τιμίου Σταυρού, όπου θα ψαλεί το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία, τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και έλεγχος του χώρου γύρω από την εκκλησία αλλά και εντός του ιερού ναού από σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

Οι συγγενείς της 56χρόνης βρίσκονται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ όπως είπαν στο ΕΡΤnews κάτοικοι του Αλικιανού, ήταν πολύ άδικος ο χαμός της 56χρόνης.

Η ταφή της άτυχης Ευαγγελίας (το γένος Φραγκιαδάκη) θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού, εκεί που πριν από δύο χρόνια ετάφη και ο σύζυγός της.