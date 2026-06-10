Μαγική εικόνα στο Μενίδι: Μαμά ελαφίνα με το ελαφάκι της στις εργατικές κατοικίες (Φωτογραφία)

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα αντίκρισαν κάτοικοι στο Μενίδι κατά τις βραδινές ώρες, όταν μια ελαφίνα μαζί με το μικρό της ελαφάκι εμφανίστηκαν κοντά στον αστικό ιστό και στις εργατικές κατοικίες της περιοχής.

Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από πολίτη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να καταγράψει τη μαγική συνάντηση με την άγρια φύση μέσα σε ένα κατά τα άλλα αστικό περιβάλλον.

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Η ελαφίνα, ήρεμη και προστατευτική απέναντι στο μικρό της, κινήθηκε στην περιοχή αναζητώντας πιθανότατα τροφή και ασφαλή διέλευση, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Η παρουσία των δύο ζώων τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή υπενθυμίζει τη στενή σχέση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας και τις γειτονιές που βρίσκονται στους πρόποδές της.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, καθώς τα ελάφια συχνά κατεβαίνουν χαμηλότερα αναζητώντας τροφή ή νερό.

Η φωτογραφία της ελαφίνας με το μικρό της κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις, καθώς αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή φυσικής ομορφιάς και μητρικής φροντίδας. Ένα πραγματικά μαγικό ενσταντανέ που θύμισε σε όλους πως η φύση βρίσκεται πολλές φορές πιο κοντά μας απ’ όσο φανταζόμαστε.