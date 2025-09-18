Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: Κατέθεσε λουλούδια στο σημείο που έπεσε νεκρός ο γιος της πριν από 12 χρόνια (Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από το σημείο

Μάγδα Φύσσα: Κατέθεσε λουλούδια στο σημείο που έπεσε νεκρός ο γιος της πριν από 12 χρόνια (Φωτογραφίες)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η Μάγδα Φύσσα πρωτοστάτησε για ακόμη μία φορά στη συγκέντρωση που οργανώθηκε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος της, Παύλος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 12 χρόνων από το τραγικό γεγονός.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει και βρέθηκε στο σημείο μαζικά με σκοπό να αφήσει λουλούδια ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οδός στο Κερατσίνι έχει μετονομαστεί σε «Παύλου Φύσσα».

Δείτε τις εικόνες

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
