Λουλούδια VS Σοκολάτας – Τι αγοράζουν οι Έλληνες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου – Τα στοιχεία από το efood

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αναδεικνύει τα δικά της προϊόντα και καταστήματα σε πρωταγωνιστές.

Το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία από τις προτιμήσεις των καταναλωτών το 2025, παρουσιάζοντας τις κυρίαρχες τάσεις αλλά και τους «πρωταθλητές» της πιο ρομαντικής ημέρας του χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυναμική της ημέρας, μάλιστα, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον όγκο των παραγγελιών, οι οποίες έφτασαν σχεδόν το τριπλάσιο σε σύγκριση με το μέσο όρο μιας τυπικής ημέρας.

Τα λουλούδια, όπως κάθε χρόνο, αποτέλεσαν την πιο αγαπημένη κατηγορία των καταναλωτών, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των τεμαχίων που διακινήθηκαν, με τις σοκολάτες, τα κρασιά και τα ποτά να ακολουθούν.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο διατηρεί το συμβολικό και εμπορικό του ρόλο ως η πιο δημοφιλής επιλογή της ημέρας, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες αποχρώσεις – και συγκεκριμένα τα ροζ και τα λευκά που αποτέλεσαν τη δεύτερη και τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή των καταναλωτών αντίστοιχα.

Στις σοκολάτες, αντίστοιχα, στο δεύτερο πιο δημοφιλές προϊόν της ημέρας, οι κλασικές σοκολάτες μικρού και μεσαίου μεγέθους βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις ανθοδέσμες ή ως αυτόνομα δώρα.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις, η σοκολάτα με γεύση Bueno, τα σοκολατάκια πραλίνα φουντουκιού και η απλή σοκολάτα γάλακτος αναδεικνύονται οι βασικές επιλογές των καταναλωτών.

Τα ανθοπωλεία λαμβάνουν, με διαφορά, το μεγαλύτερο ποσοστό παραγγελιών

Τα ανθοπωλεία κατέγραψαν τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών, έχοντας μάλιστα σημαντική διαφορά από τη δεύτερη κατηγορία καταστημάτων, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό τους ρόλο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ζαχαροπλαστεία και mini markets ακολούθησαν, ενισχύοντας τη δυναμική των συμπληρωματικών αγορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου 2025, πάνω από το 60% των παραγγελιών -που αφορούσαν στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου- πραγματοποιήθηκαν από Ανθοπωλεία, με το 92% μάλιστα των παραγγελιών αυτών να προέρχονται από τοπικά καταστήματα, σχεδόν 20% των παραγγελιών από Ζαχαροπλαστεία (42% το αντίστοιχο ποσοστό) και 12,5% από Mini Market.