Λόρα: «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά, αν δεν την έχετε βρει συνεχίστε να ψάχνετε» – Η κυνική απάντηση του πατέρα της 16χρονης

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου.

Η ανήλικη έφυγε από την Πάτρα, όπου διέμενε με τους γονείς της, με ταξί με προορισμό την Αθήνα και από εκεί επιβιβάστηκε σε πτήση για τη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα είχε οργανώσει προσεκτικά τη φυγή της και ότι δεν ενήργησε μόνη της. Η υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη εδώ και σχεδόν έναν μήνα, ενώ οι έρευνες, που αρχικά επικεντρώνονταν σε Πάτρα και Αθήνα, έχουν πλέον επεκταθεί σε Φρανκφούρτη και Αμβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη ταξίδεψε με πτήση της Lufthansa από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία, απαντώντας σε σχετικά αιτήματα, ανέφερε ότι η ανήλικη ταξίδεψε μόνη της. Το εισιτήριο της Λόρα

«Αν δεν την έχετε βρει, συνεχίστε να ψάχνετε»

Εντύπωση έχει προκαλέσει, ωστόσο, η στάση της οικογένειας της Λόρας. Τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνιση, οι γονείς της απηύθυναν δημόσια έκκληση προς την ίδια ή οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Πλέον, φαίνεται να έχουν αποσυρθεί από κάθε δημόσια πρωτοβουλία, αφήνοντας αποκλειστικά την υπόθεση στα χέρια των διωκτικών αρχών.

Σε επικοινωνία δημοσιογράφων με τον πατέρα της ανήλικης, εκείνος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Αν δεν την έχετε βρει, συνεχίστε να ψάχνετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια.

Στο μικροσκόπιο νεαρός άνδρας

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Γερμανία, η Λόρα καθόταν δίπλα σε νεαρό άνδρα. Οι Αρχές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο πρόσωπο, προκειμένου να διερευνηθεί αν και πώς σχετίζεται με την εξαφάνιση της 16χρονης.

«Όταν σηκωθήκαμε, ο νεαρός άλλαξε θέση και κάθισε δίπλα στην κοπέλα», ανέφερε μάρτυρας μιλώντας στο Live News.

Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η Λόρα εθεάθη και στη Φρανκφούρτη, συνοδευόμενη από άνδρα περίπου 25 ετών. Παραμένει ωστόσο άγνωστο αν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη ή αν μετακινήθηκε σε άλλη περιοχή.

«Την πρόσεξα στον σταθμό της Φρανκφούρτης. Μιλούσαν γερμανικά και σε κάποια στιγμή γύρισε προς το μέρος μου, οπότε αναγνώρισα τα χαρακτηριστικά της», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο άνδρας με τα μακριά μαλλιά, τόσο για τη στάση του στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου όσο και για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της πτήσης.