Ηράκλειο: Σοκάρει ο αδερφός της 43χρονης Ελευθερίας – «Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει»

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο αδερφός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη για τη συνάντηση που είχε με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται ο 40χρονος δολοφόνος και αυτόχειρας θέλησε αμέσως μετά το έγκλημα να καλύψει πλήρως τις κινήσεις του θέλοντας να δείχνει σε όλους πως δεν ήξερε τι είχε γίνει και είχε εξαφανιστεί η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης 23/4.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης σύμφωνα με το Creta24 και προσθέτει πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

Ηράκλειο: Τα μηνύματα που έστελνε στον αδερφό της Ελευθερίας για να τον αποπροσανατολίσει

Αίσθηση προκαλούν τα μηνύματα που έστελνε ο ίδιος ο δράστης και αυτόχειρας στον αδερφό της 43χρονης, μετά τη δολοφονία της, προσπαθώντας να τον παραπλανήσει.

Συγκεκριμένα, σε αυτά τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA τονίζει ότι δεν ξέρει που είναι η Ελευθερία, προτρέποντας τον να ψάξει σε άλλα μέρη από αυτά που θα μπορούσε να είναι η Ελευθερία.

Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Παρασκευής 24/4 θα γραφτεί ο επίλογος της τραγωδίας με την κηδεία της 43χρονης στις Δαφνές Ηρακλείου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μία ώρα νωρίτερα.

Τραγικές φιγούρες είναι τα παιδιά, ο αδελφός και η μητέρα της άτυχης γυναίκας, ενώ το κλίμα είναι πολύ βαρύ σε όλο το χωριό.