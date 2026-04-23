Κατζ: Το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επαναλάβει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου, είπε ο Κατζ, το Ισραήλ θα ξεκινήσει στοχεύοντας τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και θα «επέστρεψε το Ιράν σε μια σκοτεινή εποχή».

«Αυτή τη φορά η επίθεση θα είναι διαφορετική και θανατηφόρα, προκαλώντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.