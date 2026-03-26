Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Άγνωστη η αιτία του ατυχήματος

Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη Λήμνο σημειώθηκε ένα σοβαρό ατύχημα το απόγευμα της Πέμπτης (26/03), όταν στο λιμάνι του Μούδρου, έπεσε στη θάλασσα ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η αιτία του ατυχήματος, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λιμενικές αρχές εντόπισαν τον άνδρα στο νερό και με συντονισμένες ενέργειες προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο της Μύρινας για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η αιτία της πτώσης του οχήματος στη θάλασσα παραμένει αδιευκρίνιστη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος στη Λήμνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί προς το παρόν.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ