Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Στη Λήμνο σημειώθηκε ένα σοβαρό ατύχημα το απόγευμα της Πέμπτης (26/03), όταν στο λιμάνι του Μούδρου, έπεσε στη θάλασσα ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η αιτία του ατυχήματος, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι λιμενικές αρχές εντόπισαν τον άνδρα στο νερό και με συντονισμένες ενέργειες προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο της Μύρινας για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η αιτία της πτώσης του οχήματος στη θάλασσα παραμένει αδιευκρίνιστη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος στη Λήμνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί προς το παρόν.