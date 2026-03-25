25η Μαρτίου: Συγκίνηση στη Λήμνο – Μαθήτρια ειδικού σχολείου έκανε παρέλαση με τον σκύλο – βοηθό της (Εικόνες)

Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές εικόνες της φετινής παρέλασης για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου καταγράφηκε στη Μύρινα Λήμνου, όπου η μικρή Φωτεινή, μαθήτρια Ειδικού Σχολείου, παρέλασε συνοδευόμενη από τον εκπαιδευμένο σκύλο-βοηθό της, Ντάζ.

Η μαθήτρια βρέθηκε στην κεφαλή της μαθητικής πομπής, με τον τετράποδο συνοδό της να βαδίζει στο πλευρό της, προσφέροντάς της στήριξη και ασφάλεια. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το συγκεντρωμένο κοινό αντέδρασε με έντονη συγκίνηση και θερμά χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντάζ είναι ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός, η συμβολή του οποίου αποδείχθηκε καθοριστική κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ιδίως λόγω των απαιτητικών συνθηκών, όπως ο θόρυβος, η μουσική και η πολυκοσμία.

Η εικόνα της Φωτεινής, ντυμένης με την παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου, δίπλα στον σκύλο της, ξεπέρασε τα όρια ενός τυπικού εορταστικού στιγμιότυπου.

Ανέδειξε με τρόπο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό το μήνυμα της συμπερίληψης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στους παρευρισκόμενους.