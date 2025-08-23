Λιμενικό Σώμα: Σειρά επεισοδίων στη θάλασσα – Θάνατος, συλλήψεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Μια σειρά από σοβαρά περιστατικά κλήθηκαν να διαχειριστούν οι λιμενικές αρχές το τελευταίο 24ωρο, με τραγική κατάληξη για έναν ηλικιωμένο άνδρα στη Θάσο, συλλήψεις για ναρκωτικά στον Πειραιά, μηχανική βλάβη σκάφους στην Κάρυστο, αλλά και δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψης διακινητών μεταναστών σε Σύμη και Ρόδο.

Θάνατος Γερμανού τουρίστα στη Θάσο

Στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Παναγιάς Θάσου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 71χρονος Γερμανός. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική υπηρεσία Θράκης έχει αναλάβει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύλληψη 41χρονου για ναρκωτικά στον Πειραιά

Στον Πειραιά, άνδρες της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 41χρονο ημεδαπό για κατοχή ναρκωτικών. Σε έλεγχο με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, βρέθηκαν στην κατοχή του τρία γραμμάρια ηρωίνης και 304 γραμμάρια μεθαδόνης σε υγρή μορφή.

Μηχανική βλάβη ιστιοφόρου στην Κάρυστο

Βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας με δύο επιβαίνοντες, βορειοανατολικά της Άνδρου. Με τη συνδρομή αλιευτικού, το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στην Κάρυστο, ενώ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του.

Καταδίωξη διακινητή στη Σύμη – 30 μετανάστες εντοπίστηκαν

Στη Σύμη, λιμενικοί εντόπισαν ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες που προσπαθούσε να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Μετά από καταδίωξη, συνελήφθη ο 45χρονος Αζέρος χειριστής, ενώ στη στεριά βρέθηκαν 30 μετανάστες – άνδρες, γυναίκες και ανήλικοι – που είχαν αποβιβαστεί λίγο νωρίτερα.

38 μετανάστες και ένας διακινητής στη Ρόδο

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και στη Ρόδο, όπου ιστιοφόρο αποβίβασε 38 αλλοδαπούς σε βραχώδη ακτή. Συνελήφθη ο 42χρονος Αφγανός διακινητής, ενώ το σκάφος βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων.

Διακομιδές ασθενών

Το Λιμενικό Σώμα πραγματοποίησε επίσης επείγουσες διακομιδές δύο ασθενών που χρειάζονταν άμεση ιατρική περίθαλψη: μιας 49χρονης από την Αίγινα στον Πειραιά και μιας 91χρονης από την Τήνο στη Σύρο.