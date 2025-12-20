Λιμενικό: Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης

Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου (20.12) από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε αυτοσχέδια λέμβο και παρελήφθησαν από πλωτά σκάφη του Λιμενικού. Όλοι μεταφέρονται στο Λιμάνι των Καλών Λιμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.