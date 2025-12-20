Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης

Παρελήφθησαν από πλωτά σκάφη

Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου (20.12) από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε αυτοσχέδια λέμβο και παρελήφθησαν από πλωτά σκάφη του Λιμενικού. Όλοι μεταφέρονται στο Λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

