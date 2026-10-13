Lidl UP: Learn & Work! Η νέα ομάδα ξεκίνησε το ταξίδι της

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε για τους 25 συμμετέχοντες του Lidl UP: Learn & Work, του προγράμματος της Lidl Ελλάς που δίνει σε νέους και νέες την ευκαιρία να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να εξελιχθούν μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες σπουδάζουν για 2 έτη στη Σ.Α.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, ενώ παράλληλα εργάζονται σε καταστήματα της Lidl στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα αναλάβουν τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας Καταστήματος με μικτό μισθό από 1.570€, και πτυχίο Στελέχους Λιανικού Εμπορίου αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..



Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία, να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα ενός καταστήματος και να αναπτύξουν σταδιακά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλάβουν έναν ρόλο ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση γίνεται μέρος μιας διαδρομής που συνδέεται από την πρώτη μέρα με την πραγματική εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, προετοιμάζονται για να εξελιχθούν σε στελέχη Λιανικού Εμπορίου, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που τους παρέχει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για το σύνολο των καθημερινών τους εργασιών, από τη διαχείριση παραγγελιών και παραλαβών μέχρι τον προγραμματισμό των βαρδιών και τη διαχείριση της ομάδας του καταστήματος.

Στο πλαίσιο της έναρξης του νέου κύκλου, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις καλωσορίσματος: στις 30 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή 10 ατόμων, και στις 8 Οκτωβρίου στο Lidl House Athens στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 15 ατόμων. Οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά τις ομάδες τους, να έρθουν πιο κοντά με τους ανθρώπους με τους οποίους θα μοιραστούν την καθημερινότητά τους και να κάνουν το πρώτο τους βήμα ως μέλη του #teamlidl.

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Το Lidl UP: Learn & Work αποτελεί μέρος της διαχρονικής δέσμευσης της Lidl Ελλάς να επενδύει στους ανθρώπους της και να δημιουργεί ευκαιρίες για νέους και νέες, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, μέσα από την εκπαίδευση, την πρακτική εμπειρία και τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων.