10 χρόνια Fresh Partnership: Η Lidl επεκτείνει τo Global Handball Partnership με τα IHF World Championships έως το 2030

Η Lidl επεκτείνει την παγκόσμια δέσμευσή της στο χάντμπολ και παραμένει ο Official Fresh Food Partner των World Championships of the International Handball Federation (IHF). Η επέκταση της σύμβασης καλύπτει τα IHF Women’s and Men’s Handball World Championships το 2027 και το 2029, καθώς και τα U20 Women’s και U21 Men’s World Championships, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας έως το 2030.

Η ανανέωση της συμφωνίας συμπίπτει με μια ξεχωριστή χρονιά, καθώς στις αρχές του 2027, η Lidl και η IHF θα γιορτάσουν τη 10η επέτειο της συνεργασίας τους. Από την έναρξη της συνεργασίας το 2017, η Lidl έχει διευρύνει τη διεθνή της παρουσία στο χάντμπολ, προσεγγίζοντας εκατομμύρια φιλάθλους και προωθώντας έναν ενεργό τρόπο ζωής που διαμορφώνεται από τη σωματική δραστηριότητα, τον αθλητισμό και μια ισορροπημένη διατροφή με φρέσκα τρόφιμα σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια του διεθνούς αθλητισμού. Παράλληλα, η Lidl είναι partner των Men’s and Women’s European Championships του 2026 και του 2028 που διοργανώνονται από την European Handball Federation (EHF), καθώς και των προκριματικών αγώνων και του Men’s EHF EURO Cup. Σε εθνικό επίπεδο, η Lidl υποστηρίζει επίσης τις εθνικές ομοσπονδίες γυναικών και ανδρών στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Κροατία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, αποτελώντας έτσι τον μεγαλύτερο εταίρο στο άθλημα του χάντμπολ.

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Ένας ενεργός τρόπος ζωής εντός και εκτός γηπέδου

Ως Official Fresh Food Partner, η Lidl συνδέει τον κορυφαίο αθλητισμό με την ισορροπημένη διατροφή και τον ενεργό τρόπο ζωής. Στην καρδιά της συνεργασίας βρίσκονται δράσεις που φέρνουν κοντά φιλάθλους κάθε ηλικίας και αναδεικνύουν πώς η σωματική άσκηση και οι φρέσκες επιλογές τροφίμων πηγαίνουν μαζί.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το πρόγραμμα Lidl Kids, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε παιδιά να περπατήσουν στο γήπεδο μαζί με τις εθνικές ομάδες, το διεθνές Lidl Youth Camp το οποίο υποστηρίζει νεαρά ταλέντα, το Freshness Lounge με φρέσκα φρούτα, λαχανικά και μη επεξεργασμένους ξηρούς καρπούς Alesto, καθώς και το αποκλειστικό βραβείο Best Young Player Award για τους κορυφαίους νέους παίκτες.

Ο Robin Ruschke, Head of Marketing, Senior Vice President, Lidl Stiftung & Co. KG, αναφέρει «Για δέκα χρόνια μοιραζόμαστε μια ισχυρή συνεργασία με τα IHF World Championships που ξεπερνά τη παραδοσιακή χορηγία. Μαζί δημιουργούμε εμπειρίες που ενθουσιάζουν τον κόσμο για το χάντμπολ, ενώ παράλληλα εμπνέουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής και μια ισορροπημένη διατροφή. Ανυπομονώ να διαμορφώσουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο και να μεταφέρουμε την ενέργεια αυτή στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο τα επόμενα χρόνια.»

Ο Hassan Moustafa, IHF President, αναφέρει«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Lidl στα IHF World Championships έως το 2030. Η Lidl είναι ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος εταίρος που μοιράζεται την αποστολή μας να αναπτύξουμε το χάντμπολ παγκοσμίως και να συνδεθούμε με τις κοινότητες. Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά επεκτείνεται και πέρα από αυτό. Από τον ενθουσιασμό των νεαρών φιλάθλων μέσω του Lidl Kids Team, μέχρι τη βράβευση των αναδυόμενων ταλέντων με το Best Young Player Award. Εκ μέρους της IHF, ευχαριστώ θερμά τη Lidl για την εμπιστοσύνη και το πάθος της για την επένδυση στο μέλλον του αθλήματός μας.»

Επεκτείνοντας τη συνεργασία, η Lidl ενισχύει σταθερά τη μακροπρόθεσμη διεθνή δέσμευσή της στον αθλητισμό. Μέσω αυθεντικών εμπειριών για οπαδούς, διεθνών ενεργειών και συνδυάζοντας τον κορυφαίο αθλητισμό με επιλογές φρέσκων τροφίμων, η εταιρεία στοχεύει να συνεχίσει να εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να υποστηρίζει τη διεθνή κοινότητα του χάντμπολ για τα επόμενα χρόνια.