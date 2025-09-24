Λέσβος: Τοποθετήθηκε αισθητήρας στην καρδιά 58χρονου, που προειδοποιεί για επερχόμενα προβλήματα

Μία επέμβαση για την εμφύτευση απομακρυσμένου αισθητήρα πνευμονικής πίεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Λέσβο την Τρίτη, από πολυεθνική ομάδα ιατρών και ειδικών.

Η πρώτη τέτοια επέμβαση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, υπό τον επισκέπτη ιατρό και επεμβατικό καρδιολόγο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας με επικεφαλής τον διευθυντή της Κλινικής, Δρ. Παναγιώτη Ανδρονικό. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης γιατροί και τεχνικοί από την Αμερική, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αθήνα.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Μίλκας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANA-MPA), ένας 58χρονος ασθενής από τη Μυτιλήνη με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα έλαβε έναν αισθητήρα (CardioMEMS™ HF System), ο οποίος επιτρέπει την απομακρυσμένη και καθημερινή παρακολούθηση των αιμοδυναμικών του δεδομένων. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους των ελληνικών νησιών, το σύστημα ειδοποιεί άμεσα τους γιατρούς για τυχόν επιπλοκές και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Η επέμβαση της Τρίτης διήρκεσε πάνω από 4 ώρες, ενώ η εκτιμώμενη αξία της συσκευής ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Η αγορά της καλύπτεται πλήρως από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).