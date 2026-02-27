Λέρος: “Ήταν η κακιά στιγμή” λέει ο 18χρονος πατροκτόνος – Είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λέρου η δολοφονία του 50χρονου από τον 18χρονο γιο του, ο οποίος ομολόγησε ότι τον σκότωσε ύστερα από καβγά.

Το τραγικό περιστατικό έγινε χθες Πέμπτη 26/2 στο συνεργείο που διατηρούσε η οικογένεια, με τον 18χρονο να φέρεται να τον τραυμάτισε στο κεφάλι θανάσιμα με ένα βαρύ εργαλείο και συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο.

Γρήγορα, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν το άγριο έγκλημα, με τον 18χρονο να ομολογεί τελικά τι είχε συμβεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς ήταν πως “ήταν η κακιά στιγμή”, ενώ φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Στο συνεργείο, χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν και δύο ακόμα υπάλληλοι, οι οποίοι όπως είπαν στην αστυνομία κάποια στιγμή ο 18χρονος αποχώρησε κι όταν επέστρεψε φώναζε “βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου”.

Οι δύο υπάλληλοι έτρεξαν να βρουν τον 50χρονο, κάλεσαν ασθενοφόρο, ωστόσο παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινωνική υπηρεσία του νησιού είχε καταγράψει αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τον 18χρονο, που ερευνώνται.

Κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια ανέφεραν ότι πατέρας και γιος είχαν μια δύσκολη σχέση με συνεχείς καβγάδες.

Τους ισχυρισμούς επιβεβαίωσε νωρίτερα μάρτυρας στο DEBATER, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν πρώτη φορά που ο δράστης ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα του.

“Ο μικρός ήταν θέμα. Τσακωνόντουσαν συχνά. Ζωηρό παιδί. Έφευγαν τα κατσαβίδια και τα εργαλεία συχνά πάνω από τα κεφάλια. Ήταν σε νυχτερινό σχολείο και έκανε όλο κοπάνες. Οικογενειακή τραγωδία όλο αυτό. Έχει δύο παιδιά και το μικρό του είναι ΑμεΑ”, τόνισε o μάρτυρας.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ekfrasi97.gr, είναι πιθανό να αποφασιστεί η προφυλάκισή του.

Την ίδια ώρα, το συνεργείο όπου έγινε το φονικό παραμένει αποκλεισμένο από τις αστυνομικές δυνάμεις.