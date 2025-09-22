Λεωφόρος Συγγρού: Βίντεο από το νέο περιστατικό με ασυνείδητο οδηγό – Η στιγμή που το ραντάρ τον πιάνει να τρέχει με 187 χλμ.

Να τρέχει με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα “τσίμπησε” το ραντάρ έναν ασυνείδητο οδηγό στη λεωφόρο Συγγρού, στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας που έγιναν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο με από το νέο περιστατικό ασυνείδητου οδηγού:

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, εντοπίστηκαν συνολικά 101 οδηγοί να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και 95 να έχουν κάνει καταναλώσει αλκοόλ με 4 εξ αυτών να συλλαμβάνονται, καθώς βρέθηκαν με ένδειξη για αλκοόλ στο αίμα τους άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, όπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Επιπλέον, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφόρου Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ./ώρα.

