Απίστευτο περιστατικό στη λεωφόρο Σχιστού: Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ. με όπισθεν στη ΛΕΑ για… να γλυτώσει την κίνηση

Έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο βρήκε ένας οδηγός για να αποφύγει την κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού, καθώς οδήγησε με την όπισθεν στη ΛΕΑ.

Το περιστατικό κατέγραψε μοτοσικλετιστής, που βιντεοσκόπησε το αυτοκίνητο να κινείται για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μάλιστα ορισμένοι που σχολίασαν τη σχετική ανάρτηση, σημείωσαν πως αυτή αποτελεί μία συχνή πρακτική που υιοθετούν οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση.

«Σε αυτό το σημείο έχει τρεις λωρίδες και περίπου σε 1,5 χιλιόμετρα όλες γίνονται ένα. Και αμέσως ακολουθεί γέφυρα… Για να περάσεις το σημείο με κίνηση ( όχι πολύ) θέλεις περίπου 30-40 λεπτά.. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό» ανέφερε ένας χρήστης.

Με τον τρόπο αυτό οι οδηγοί φτάνουν «μέχρι τη διασταύρωση και βγαίνει από το φανάρι του Σκαραμαγκά. Πονηριές made in greece» σχολιάζει ένας άλλος χρήστης.