Λεωφόρος Μαραθώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων μέχρι τον Μάιο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν από σήμερα (30/12) και μέχρι τις 27 Μαΐου 2026, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση της η Τροχαία.

Λόγω έργων που θα εκτελούνται μεταξύ 9:00 και 17:00, για αυτό το χρονικό διάστημα θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Κέρκυρας και Αγ. Μαρίνας:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα (εξαιρουμένης της περιοχής του κόμβου Λ. Μαραθώνος – Αγ. Μαρίνας).

– Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής: α) Από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα εξυπηρετείται η κίνηση των οχημάτων προς Μαραθώνα και η δεξιά στροφή στην οδό Αγ. Μαρίνας και β) από τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, που διαμορφώνεται στη Λ. Μαραθώνος πριν την συμβολή της με την οδό Αγ. Μαρίνας, θα εξυπηρετείται η αριστερή στροφή στην οδό Αγ. Μαρίνας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 50 χλμ/ώρα σε απόσταση 300μ., πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100μ., πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Στο τμήμα μεταξύ της οδών Αγ. Μαρίνας και Αεροπορίας:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εξαιρουμένων των κόμβων Λ. Μαραθώνος – Αγ. Μαρίνας και Λ. Μαραθώνος – Αεροπορίας). Από τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα της Λ. Μαραθώνος εξαιρούνται τα οχήματα εργοταξίου.

– Κατά την ανωτέρω διακοπή το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Μαραθώνος θα εξυπηρετείται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος του, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3,25μ.

Καθορισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε (30) χλμ/ώρα.

Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Στο τμήμα μεταξύ της οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Αεροπορίας:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (εξαιρουμένης της περιοχής του κόμβου Λ. Μαραθώνος – Αεροπορίας).

– Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής: α) Από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα εξυπηρετείται η κίνηση των οχημάτων προς Αθήνα και η δεξιά στροφή στην οδό Σπ. Λούη και β) από τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, που διαμορφώνεται στη Λ. Μαραθώνος πριν την συμβολή της με την οδό Αεροπορίας, θα εξυπηρετείται η αριστερή στροφή στην οδό Αεροπορίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 50 χλμ/ώρα σε απόσταση 300μ., πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100μ., πριν από την έναρξη της κατάληψης του οδοστρώματος για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Στο τμήμα μεταξύ της οδών Αγ. Μαρίνας και Κ. Κρυστάλλη:

Κατάληψη του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος, σε όλο το πλάτος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (εξαιρουμένης της περιοχής του κόμβου Λ. Μαραθώνος – Αγ. Μαρίνας).

– Κατά την ανωτέρω διακοπή το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Μαραθώνος θα εξυπηρετείται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος του, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3,25μ.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα.

Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος στην περιοχή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.