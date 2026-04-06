Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαραθώνος: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ – Ο δράστης ακινητοποίησε τους εργαζομένους κι έφυγε με … 100 ευρώ

Έρευνες για τον εντοπισμό του

Λεωφόρος Μαραθώνος: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ – Ο δράστης ακινητοποίησε τους εργαζομένους κι έφυγε με … 100 ευρώ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:33

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04) σε κατάστημα των ΕΛΤΑ επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα περίπου στις 14.30 και, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε εργαζομένους και πελάτες κι απέσπασε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ από τα ταμεία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ