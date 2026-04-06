Λεωφόρος Μαραθώνος: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ – Ο δράστης ακινητοποίησε τους εργαζομένους κι έφυγε με … 100 ευρώ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04) σε κατάστημα των ΕΛΤΑ επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα περίπου στις 14.30 και, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε εργαζομένους και πελάτες κι απέσπασε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ από τα ταμεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.