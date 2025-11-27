Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λέρος και Πάτμος – Τι ισχύει με την Αττική

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το διοικητικό συμβούλιο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), για τη λειψυδρία στην Αττική, με ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στη βάση των τελευταίων υδρολογικών δεδομένων.

Η ΡΑΑΕΥ θα εξετάσει το αίτημα της ΕΥΔΑΠ για κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να γίνει χρήση των «ευκολιών» που προσφέρει η νομοθεσία για την ταχύτερη δημοπράτηση και αδειοδότηση έργων υδροδότησης.

Σημειώνεται πως η Αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σε ανάλογα αιτήματα των δήμων Λέρου και Πάτμου, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Στην έκτακτη σύσκεψη, η απόφαση που θα ληφθεί αναμένεται να αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι την επιβολή έκτακτων μέτρων για τους πολίτες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ACTION 24, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν συνεπάγεται κανένα έκτακτο μέτρο για τους πολίτες, ούτε περιορισμούς στην κατανάλωση ούτε αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Όπως είπε, η εισήγηση της Αρχής, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, θα αξιολογηθεί από το υπουργείο.

Η ενεργοποίηση του «συναγερμού» κρίθηκε απαραίτητη μετά τα αναλυτικά πορίσματα του ΕΜΠ, τα οποία καταγράφουν δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επίπεδα στον ταμιευτήρα του Μόρνου, που είναι η κύρια πηγή υδροδότησης της Αττικής έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό και, εάν ο φετινός χειμώνας δεν αποδειχθεί ιδιαίτερα βροχερός, τα αποθέματα αρκούν για λιγότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 ο Μόρνος διέθετε 156,9 εκατ. m³ νερού, τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για την αντίστοιχη ημερομηνία, καταγράφοντας μείωση 45% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) στις 9 Οκτωβρίου 2025 δείχνει ότι η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου έχει μειωθεί στα 8,3 km², κατά 44% μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες και σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό η απόφαση αυτή δεν έχει καμία σχέση με περιορισμό στην κατανάλωση νερού ούτε αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Λειψυδρία: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε Πάτμο και τη Λέρο

Με απόφασή της, η ΡΑΑΕΥ έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία τα νησιά της Πάτμου και της Λέρου, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους των δύο νησιών να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεως και άλλων αναγκαίων δράσεων και έργων.

Λειψυδρία: Τι ισχύει με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην Αττική

Δεν έχει υπάρξει απόφαση της ΡΑΑΕΥπου να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την Αττική, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Όπως διευκρίνισε, όταν και αν υπάρξει τέτοια απόφαση, θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού.

Ο κύριος Βαρελίδης, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου.

Το αίτημα της ΕΥΔΑΠ, περί κήρυξης της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να γίνει χρήση των «ευκολιών» που προσφέρει η νομοθεσία για την ταχύτερη δημοπράτηση και αδειοδότηση έργων υδροδότησης θα εξετάσει την Πέμπτη η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων