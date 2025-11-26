Πάτμος και Λέρος κηρύσσονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω λειψυδρίας – Ακολουθεί και η Αττική

Σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» αναμένεται να τεθούν τις επόμενες ώρες, τόσο η Πάτμος, όσο και η Λέρος, εξαιτίας της έντονης λειψυδρίας που πλήττει τα νησιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή (28.11), στο ίδιο καθεστώς αναμένεται να ενταχθεί και η Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί δραματικά. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ελήφθη μετά από τα πορίσματα που παρέδωσε το Πολυτεχνείο, τα οποία φανερώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο ταμιευτήρας του Μόρνο που αποτελεί τον κύριο υδροδοτικό πόρος της Αττικής βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Εάν ο φετινός χειμώνας δεν φέρει επαρκείς βροχοπτώσεις ώστε να ενισχύσουν οι ταμιευτήρες τα αποθέματά τους, η επάρκεια νερού δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 ο Μόρνος διέθετε μόλις 156.996.000 m³ νερού. Πρόκειται για την χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για την αντίστοιχη ημερομηνία. Σε σύγκριση με πέρυσι, η μείωση φτάνει το 45%, καθώς στις 23/10/2024 τα αποθέματα ήταν 285.021.000 m³.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025, η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει περιοριστεί στα 8,3 km², μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024, που ανερχόταν σε 14,9 km².

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον οριακή, με τις αρχές να προετοιμάζονται για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων διαχείρισης του νερού.