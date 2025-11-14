Συναγερμός στον Μόρνο – Μειώνεται επικίνδυνα η στάθμη της λίμνης, τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Η τελευταία φωτογραφία που αναρτήθηκε από τον Μόρνο δείχνει την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην τεχνητή λίμνη και έναν από τους κύριους δότες νερού στην Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Κώστας Λουγουβάρδος, η επιφάνεια έχει περιοριστεί στα 7,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι που δείχνει ότι μέσα σε μόλις δεκαπέντε ημέρες χάθηκε ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της λίμνης. Η προηγούμενη εικόνα, η οποία είχε ληφθεί στις 29 Οκτωβρίου, κατέγραφε την έκταση της λίμνης στα 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το γεγονός ότι υπάρχει σταθερή πορεία μείωσης στη λίμνη καταδεικνύει το πρόβλημα της λειψυδρίας στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας που μεγεθύνεται από μήνα σε μήνα με γεωμετρική πρόοδο.

Μόρνος: Η ανάρτηση Λαγουβάρδου

Μόρνος…

Την Πέμπτη 13/11 ανανεώθηκε στο Παρατηρητήριο Μόρνου (www.meteo.gr/mornos) η πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία της τεχνητής λίμνης.

Η έκταση της λίμνης περιορίστηκε ακόμα περισσότερο μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, στα 7.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η προηγούμενη δορυφορική φωτογραφία στις 29/10 αποτύπωνε την έκταση της υδάτινης επιφάνειας στα 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.