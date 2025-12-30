Λειψυδρία: Πρόγραμμα μαμούθ 2,5 δισ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ για τη θωράκιση της Αττικής – Οι αλλαγές στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) ενέκρινε την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Με βάση την απόφαση, το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ τον μήνα, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά πάγιο αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ μηνιαίως, πλέον ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, προβλέπεται ελάφρυνση για οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς κοινωνικές ομάδες –όπως οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες– καθώς για τις κατηγορίες αυτές μηδενίζεται κάθε πάγια χρέωση. Όπως διευκρινίζεται, οι χρεώσεις κατανάλωσης ανά κλίμακα παραμένουν αμετάβλητες.

Επενδύσεις δεκαετίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Οι αλλαγές στα τιμολόγια συνδέονται με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής απέναντι στη σοβαρότερη κρίση επάρκειας νερού των τελευταίων τριάντα ετών, καθώς η στάθμη των ταμιευτήρων έχει υποχωρήσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υποδομών, την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για αποτελεσματικότερη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, καθώς και την αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών εκατοντάδων χιλιομέτρων. Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη παρακολούθηση του δικτύου, ώστε να εντοπίζονται άμεσα διαρροές.

Στον τομέα της ύδρευσης, οι επενδύσεις ανέρχονται σε 730 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων αγωγών με αυξημένες απώλειες και την εγκατάσταση 2 εκατ. «έξυπνων» μετρητών για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών. «Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης», τονίζει κυβερνητική πηγή, επισημαίνοντας ότι ο περιορισμός των απωλειών καθιστά την Αττική υδρολογικά πιο ανθεκτική σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αποχέτευση, με επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα δευτερογενούς αξιοποίησης επεξεργασμένων υδάτων, τα οποία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία και για αρδευτικούς σκοπούς, με απόλυτη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε κρίσιμα επίπεδα οι ταμιευτήρες της Αττικής

Ο προβληματισμός παραμένει έντονος, καθώς οι δύο βασικοί ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Αττική, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, πολλά από τα ρυάκια που παραδοσιακά ενίσχυαν τα αποθέματα στερεύουν, λόγω της μείωσης των χιονοπτώσεων στα ορεινά.

«Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους, διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο σοβαρές», προειδοποιούν αρμόδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση του νερού αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της πρωτεύουσας.