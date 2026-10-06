Λαύριο: Προφυλακίστηκε ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι – “Δεν θυμάμαι τι έγινε” είπε

Την προφυλάκιση του 32χρονου που τα ξημερώματα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου μπήκε στο σπίτι που έμενε η πρώην σύντροφός του με τον σύντροφό της στο Λαύριο και τους επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τους, αποφάσισε το δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, καθώς και για τα πλημμελήματα για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου μένει η πρώην σύντροφος του με τα παιδιά τους και τον σύντροφό της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα. Επιτέθηκε άγρια στο ζευγάρι με μαχαίρι καταφέρνοντας και στους δύο πολλαπλά πλήγματα.

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Κατά την απολογία του, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ.

Όπως φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό δεν πήγε στο σπίτι με πρόθεση να επιτεθεί στο ζευγάρι.

“Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου. Δεν θυμάμαι τι έγινε” είπε ο 32χρονος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δημοσιεύσει το DEBATER την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο 33χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση της 32χρονης παρουσίαζε βελτίωση.