Λάθος μετάγγιση αίματος: Εντατικοί έλεγχοι στα νοσοκομεία μετά το νέο σφάλμα στην Ευρωκλινική

Προβληματισμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά το νέο λάθος μετάγγισης αίματος σε καρκινοπαθή ασθενή σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα.

Στο περιστατικό που συνέβη στην Ευρωκλινική Αθηνών είναι παρόμοιο με αυτό που καταγράφηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Τζάνειο. Παρόλα αυτά, η έγκυρη αποκάλυψη του λάθους έσωσε την ζωή του ασθενή.

Όπως έγραψε το DEBATER, όλα έγιναν όταν η 26χρονη νοσηλεύτρια έκανε μετάγγιση από λάθος ομάδα αίματος σε έναν 67χρονο ασθενή, γεγονός που αντιλήφθηκε η γυναίκα του αλλά και η συνοδός του διπλανού ασθενή με τη μετάγγιση να διακόπτεται. Παρόλα αυτά, είχαν ήδη χορηγηθεί στον ασθενή 40ml από τα συνολικά 200ml αίματος που είχε το ειδικό σακουλάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 67χρονος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς η σύζυγός του αλλά και η συνοδός άλλου ασθενούς εντόπισαν αμέσως το λάθος και ειδοποίησαν το προσωπικό, το οποίο διέκοψε άμεσα την διαδικασία.

Λάθος μετάγγιση αίματος: Εντείνονται οι έλεγχοι του ΕΚΕΑ

Έλεγχο πραγματοποιεί το ΕΚΕΑ θα φέρει στο φως όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Ευρωκλινική έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο αναμένεται σήμερα να συνεχίσει τον έλεγχο συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να αποκαλυφθεί βήμα-βήμα τι συνέβη.

Το νέο περιστατικό, πάντως, με τον ασθενή που βρέθηκε στο επίκεντρο, ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, όπως η περίπτωση του Τζανείου.

Η ελάχιστη ποσότητα του ασύμβατου αίματος που έλαβε δεν κατάφερε να βλάψει τα ζωτικά όργανά του, ούτε να του προκαλέσει οξεία αιμολυτική αντίδραση, που οδηγεί σχεδόν πάντα στον θάνατο.

Παρά ταύτα, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε ΜΑΦ για παρακολούθηση.

Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή που νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για την 26χρονη νοσηλεύτρια, τον 50χρονο Διευθυντή της κλινικής και την 32χρονη παθολόγο – επόπτρια οι οποίοι συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Πλέον, ο ασθενής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ προανάκριση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Αμπελοκήπων.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής Αθηνών:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.