Λάρισα: Τροχαίο με έναν τραυματία και εκτροπή αυτοκινήτου

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το onlarissa, το συμβάν έλαβε χώρα υπό αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, λίγο πριν τις 11 το πρωί, στην Εθνική Οδό Λάρισας – Ελασσόνας και συγκεκριμένα λίγο πριν τη διασταύρωση Αργυροπουλίου, όταν ο οδηγός του οχήματος, ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να παρεκλίνει της πορείας του και να υπάρξει εκτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, δίχως όμως να χρειαστεί η παρέμβασή της, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός, ενώ έσπευσε και σταθμός του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργούν δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στο Μενίδι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη μέση του δρόμου -Στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι (pics)

Σλοβακία: Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας -Ποιος είναι ο 71χρονος δράστης