Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες μετά από σύγκρουση βαν με ΙΧ (φωτογραφίες)
Πιο σοβαρά μια μητέρα με το παιδί της
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα , με τα μέλη μιας τετραμελούς οικογένειας να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το onlarissa, τέσσερα άτομα, όλα μέλη μιας οικογένειας, τραυματίστηκαν στο τροχαίο ατύχημα που έγινε στο 5ο χιλιόμετρα Λάρισας – Συκουρίου, όταν δύο οχήματα και συγκεκριμένα ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα βανάκι, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η αστυνομία καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τέσσερα άτομα της οικογένειας τα οποία μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι πιο σοβαρό τραυματισμό φέρουν η μητέρα και το ένα παιδάκι στο κεφάλι.
