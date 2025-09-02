Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, μετά από τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων προκλήθηκαν έντονες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, ενώ δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό. Παράλληλα, η τροχαία διενεργεί έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει δύσκολη και η τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την περιοχή εάν είναι δυνατόν, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων από τον τόπο του ατυχήματος.