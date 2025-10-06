Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο στον ΠΑΘΕ – Τραυματίστηκε ο γιος του

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στην Εθνική οδό στη Λάρισας, στο ύψος του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το δυστύχημα έλαβε χώρα μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που φέρεται να ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο 45χρονος οδηγός του οχήματος που είχε παρκάρει στη ΛΕΑ, ενώ ο 21χρονος γιος του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.