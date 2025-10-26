Λάρισα: Με εγκαύματα στο 15% του σώματός του από καυτό λάδι το βρέφος που νοσηλεύεται διασωληνωμένο – Υπέστη ανακοπή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 18 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας μετά από ατύχημα με καυτό λάδι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας η μητέρα του μωρού τηγάνιζε πατάτες, όταν το μωρό με μία αιφνιδιαστική κίνηση αναποδογύρισε το τηγάνι με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του και το καυτό λάδι να του προκαλέσει εγκαύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Το μωρό φέρει εγκαύματα στο 15% του σώματός του με την κατάσταστη της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Το περιστατικό έγινε σε χωριό της Καρδίτσας με το μωρό να διακομίζεται αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Υπέστη ανακοπή καρδιάς

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, το μωρό υπέστη ανακοπή καρδιάς με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το επαναφέρουν στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λάρισας έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παίδων» της Αθήνας, όμως η κατάστασή του δεν επιτρέπει την μετακίνησή του.