Λάρισα: Αγρότες λένε ότι θα ανοίξουν δύο λωρίδες – Αστυνομικοί αδυνατούν να επικοινωνήσουν

Νωρίτερα άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη

Λάρισα: Αγρότες λένε ότι θα ανοίξουν δύο λωρίδες – Αστυνομικοί αδυνατούν να επικοινωνήσουν
Οι αγρότες της Νίκαιας στη Λάρισα λένε ότι πρόκειται να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν τους βρίσκουν τα τηλέφωνα ώστε να ανταδιατάξουν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κίνηση διεξάγεται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση είχε διακοπεί επ’ αόριστον λόγω του μπλόκου των αγροτών, ενώ είχαν σημειωθεί συμβολικοί αποκλεισμοί και στο αντίθετο ρεύμα.

