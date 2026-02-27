Λαμία: Νεκρός ένας 48χρονος μέσα στο σπίτι του – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2/26) όταν εντοπίστηκε ένας 48χρονος άνδρας νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Λαμία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport πρόκειται για έναν 48χρονο πρώην αστυνομικό που είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο βράδυ, όταν και είχε μιλήσει με τον πατέρα του, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ειδικά μετά το θάνατο και της αγαπημένης του μητέρας πριν από λίγο καιρό.

Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε ήταν ήδη πολύ αργά, ενώ οι αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας και της σήμανσης εξέτασαν το χώρο αποκλείοντας τη διενέργεια εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του θα «φωτίσει» η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).