Λαμία: Νέα αστυνομική επιχείρηση σε ΠΕΛ και Ανθήλη – Συλλήψεις για κατασκήνωση και ρευματοκλοπή

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (27/8) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο υπαίθριο πάρκινγκ της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, έπειτα από διαμαρτυρίες πολιτών για την εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή λόγω της εγκατάστασης Ρομά.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, πατέρας και γιος, ηλικίας 38 και 22 ετών, οι οποίοι διέμεναν με τις οικογένειές τους σε σκηνές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατασκήνωση και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Την ίδια ημέρα, σε οργανωμένη επιχείρηση στον καταυλισμό Ανθήλης, διαπιστώθηκε για πολλοστή φορά ρευματοκλοπή. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες Ρομά, στις οποίες εντοπίστηκαν παράνομες συνδέσεις ρεύματος, ενώ σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.