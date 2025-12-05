Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Λαμία: Από θαύμα σώθηκε πεζός – Κατέρρευσε τοίχος σε κεντρικό σημείο (Βίντεο)

Σοκαρούν οι εικόνες

Λαμία: Από θαύμα σώθηκε πεζός – Κατέρρευσε τοίχος σε κεντρικό σημείο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Από τύχη σώθηκε πεζός σε κεντρικό σημείο της Λαμίας την Παρασκευή 5/12 καθώς κατέρρευσε τοίχος παλαιού κτιρίου.

Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης από την κακοκαιρία Byron, αποτέλεσμα ήταν να διαβρωθεί ο τοίχος και να καταρρεύσει.

Το τρομακτικό είναι ότι δευτερόλεπτα πριν φύγει αυτό το μεγάλο κομμάτι, πέρασε από το σημείο πεζός που έντρομος είδε πίσω του να σωριάζονται οι πέτρες σύμφωνα με το Lamiareport.

