Λαμία: 53χρονος ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών

Τον πατέρα του χτύπησε ένας 53χρονος στη Λαμία, καταλήγοντας στο Αυτόφωρο Μονομελές με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος του 80χρονου, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου νωρίς το πρωί, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν γυμνό τον ηλικιωμένο σε κατάσταση σύγχυσης, φέροντας σημάδια στο σώμα του. Ο ηλικιωμένος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τον είχε χτυπήσει ο γιος του και έτσι ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για περιποίηση των τραυμάτων του.

Στην απολογία του ο 53χρονος υποστήριξε ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κι εκείνο το πρωινό ευρισκόμενος σε κρίση, άρχισε να σπάει και να πετάει αντικείμενα εκτός σπιτιού. Για τις πληγές υποστήριξε ότι της είχε υποστεί μόνος του καθώς τριγύριζε άσκοπα σε χωράφια και πιθανότατα να τραυματίστηκε εκεί. Επιπλέον κατέθεσε ότι ουδέποτε έχει απλώσει χέρι στον πατέρα του ο οποίος χρειάζεται ιατρική υποστήριξη.

Το Δικαστήριο, που συνεδρίασε τη Δευτέρα (12/1) έκρινε ένοχο τον 53χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.