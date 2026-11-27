Στην Αθήνα συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ο 43χρονος που καταζητούνταν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για τον Αλεξέι Σόκπα, γνωστό ως «Κινέζο», ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προηγήθηκε συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας, κατά την ΕΛ.ΑΣ., τελέστηκε η δολοφονία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης νεκρός στο αυτοκίνητο του

Η προηγούμενη σύλληψη στα κατεχόμενα

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του Σόκπα στις αρχές Αυγούστου, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του. Λίγες εβδομάδες αργότερα συνελήφθη στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας και οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα για υπόθεση που αφορούσε, μεταξύ άλλων, την παραμονή του εκεί.

Η ενημέρωση για τη σύλληψη της Παρασκευής αναφέρει τη συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές. Οι λεπτομέρειες για το πώς έφτασε ο 43χρονος στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει γνωστές. Βίντεο από τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Η δολοφονία στον Νέο Κόσμο

Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο. Τον Μάρτιο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης, συνδέοντάς τη με την ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Ζαμπούνης

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης ξεκίνησε να απασχολεί τις αρχές από το 2012.

Ήταν τότε που η ηγετική ομάδα της Greek Mafia του ανέθεσε την δολοφονία της προέδρου Εφετών Παρασκευής Καλαϊτζή, που δίκαζε τους δράστες της απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Το όνομά του απασχόλησε τις Αρχές χωρίς ποτέ να προκύψει κάτι σε βάρος του, σε πολύκροτες εκτελέσεις ανθρώπων της νύχτας, όπως του Βασίλη Στεφανάκου στο Χαϊδάρι και τον Γιάννη Σκαφτούρου στα Δερβενοχώρια.

Ο ίδιος παρουσιάζεται ως το άτομο που έδωσε εντολής εκτέλεσης για τον 38χρονο «Ράμπο» και τον 31 ετών κουνιάδο του, στον Κορυδαλλό, τον Ιούνιο του 2023.

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Ο Ζαμπούνης τους «πρόλαβε, μην τον βγάλουν από τη μέση». Είναι χαρακτηριστικό πως λίγες ημέρες μετά την δολοφονία τους, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός μέσα σε τζιπ που άγνωστοι είχαν αφήσει σε κοντινή απόσταση από το πρατήριο του «Ζαμπόν».

Τότε, αστυνομικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εντόπισαν τρίχες και γενετικό υλικό των δυο ανδρών.

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Απόπειρα δολοφονίας στον Πειραιά

Ήταν Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, όταν ένα λευκό βαν προσεγγίζει το αυτοκίνητο του 44χρονου του «Ζαμπόν», που είναι σταθμευμένο έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Οι επίδοξοι εκτελεστές θα πυροβολήσουν όμως το καλάσνικοφ θα πάθει εμπλοκή. Τρεις ή τέσσερις σφαίρες τον τραυματίζουν στα πόδια και στο χέρι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER το πολυτελές τζιπ των εκτελεστών του Ζαμπουνη ήταν κλεμμένο από χώρα του εξωτερικού, με πλαστές Ελληνικές πινακίδες.