Κυψέλη: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας της 25χρονης στην οποία ασέλγησε ο 64χρονος – “Την γρονθοκόπησε πριν την κακοποιήσει”

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του 64χρονου δράστη που φέρεται να επιχείρησε να βιάσει 25χρονή κοπέλα ΑμεΑ και την αδελφή της στην Κυψέλη.

Ο δράστης εντοπίστηκε από κάμερα που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι να προσπαθεί να ασελγήσει σεξουαλικά στα δύο κορίτσια. Η μητέρα που ήταν εκτός εκείνη την ώρα, έτρεξε προς το σπίτι και κυνήγησε τον 64χρονο πριν προλάβει να προβεί στην απεχθή πράξη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA η μητέρα της 25χρονης, δήλωσε πως «πήγα στο φαρμακείο να πάρω γυαλιά και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον φερόμενο ως δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου».

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του DEBATER, η γυναίκα γνώριζε τον άνδρα καθώς βρίσκονταν πολλές φορές μαζί στα συσσίτια της εκκλησίας. Όπως αναφέρεται, ο 64χρονος ήταν άτομο στο οποίο η μητέρα έδειχνε εμπιστοσύνη καθώς πολλές φορές ο 64χρονος τους πήγαινε φαγητό στο σπίτι.

«Τρέχει και κρύβεται στην τουαλέτα και ρίχνω διάφορα. Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις, ρίχνει μπουνιά στο μάτι του παιδιού που ασέλγησε», τόνισε μιλώντας στο MEGA.

Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να δραπετεύσει.

Η μητέρα σημειώνει ότι «δεν τα έχω αφήσει 25 χρόνια καθόλου, άνεργη, με καμία βοήθεια από κανένα κράτος. Τα παιδιά μου στη μιζέρια από χρήματα, είμαστε ξεχασμένοι από τον θεό».

Κυψέλη: Γνωστός στην οικογένεια ο δράστης

Ο δράστης φέρεται να ήταν γνωστός στην οικογένεια εδώ και 18 χρόνια και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέρας, την οποία βοηθούσε με τα ψώνια.

Ο 64χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έχει δύο γιους και μία κόρη παιδιά τα οποία είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του. Στις αρχικές αναφορές υπήρξαν πληροφορίες για βιασμό ενός εκ των δύο κοριτσιών.

Οι δύο αδελφές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στην συνέχεια έγινε ιατροδικαστική εξέταση από την οποία, όπως μετέδωσε το DEBATER νωρίτερα, δεν προέκυψαν σημάδια βιασμού σε καμία από τις δύο αδερφές.

Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ύποπτο και τον αναζητούν.