Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Την προφυλάκιση του 64χρονου, που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη, αποφάσισε το δικαστήριο, με την μητέρα του κοριτσιού, στο άκουσμα της απόφασης, να ξεσπάσει σε φωνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έκανε.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας επειδή η μητέρα της 25χρονης του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ακόμη να κατέθεσε αίτημα στην ανάκριση για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, ο 64χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην 25χρονη ΑμεΑ καθώς και ότι επιχείρησε να βιάσει την δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.