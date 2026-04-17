Καταγγελία ΑμεΑ στο DEBATER: Κάλεσμα για ίση μεταχείριση – “Δεν με παίρνουν σε πρόγραμμα του δήμου παρότι το δικαιούμαι”

Μια σοβαρή καταγγελία έφτασε στο DEBATER από άτομο με αναπηρία, το οποίο διαμένει στην Κόρινθο και ζητά ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία μέσω δημοτικών προγραμμάτων.

Η καταγγέλλουσα, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, περιγράφει μια δύσκολη προσωπική και κοινωνική πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι παρά τις προσπάθειές της να ενταχθεί σε πρόγραμμα εργασίας του Δήμου Κορίνθου για ΑμεΑ, δεν έχει λάβει καμία θετική ανταπόκριση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι ένα ορφανό κορίτσι στην Κόρινθο με προβλήματα αναπηρίας και ζητάω δουλειά από το δήμο Κορίνθου και μου λένε δεν έχει δουλειά. Ενώ υπάρχει πρόγραμμα εργασίας του Δήμου για ΑμεΑ».

Η ίδια τονίζει ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς στερείται οικογενειακής υποστήριξης και αντιμετωπίζει καθημερινά δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με την αναπηρία της όσο και με την οικονομική της κατάσταση.

Το περιστατικό αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των προγραμμάτων απασχόλησης για άτομα με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ευάλωτες ομάδες δεν αποκλείονται από ευκαιρίες εργασίας που προορίζονται ειδικά για αυτές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από τον Δήμο Κορίνθου σχετικά με την καταγγελία. Ωστόσο, το θέμα αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης.

Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για ίση μεταχείριση και ουσιαστική στήριξη των ΑμεΑ, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο.