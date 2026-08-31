Κυψέλη:  Η ιατροδικαστική θα ρίξει φως στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στη βαλίτσα – Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την σοκαριστική υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται ρίξει φως στην υποθεση.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 43χρονου πατέρα του βρέφους, της 28χρονης Γερμανίδας μητέρα του και της 15χρονης κόρης του, για μη ανακοίνωση νεκρού. Επίσης, συνελήφθη ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης για κατοχή ναρκωτικών.

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Τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας, 9 και 12 ετών, βρίσκονται στο Παίδων για προστασία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Γερμανίδα μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος είναι δικό της και γεννήθηκε ζωντανό.

Στο βρέφος, ηλικίας περίπου 8 μηνών, θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως στο διαμέρισμα του έμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών.

Μέχρι να έρθει η αστυνομία ο ιδιοκτήτης είδε μια ομάδα ΔΙΑΣ και τους κατήγγειλε επίσης το περιστατικό. Αυτοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν πως έμεναν σε αυτό έξι άτομα. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα, μία 15χρονη και οι δύο γιοί τους 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης.

Ο πατέρας, ο Αφγανός και η 15χρονη προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να κάνουν την έρευνα βρήκαν την Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν και να έχουν μαζέψει βαλίτσες.

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Σε μία από τις βαλίτσες όταν την άνοιξαν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο εύρημα και όταν ρώτησαν την Γερμανίδα τι ήταν αυτό, τους είπε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε την σορό του στην κατάψυξη και όταν την ρώτησαν από πότε, αρχικά τους είπε πριν ένα με δύο χρόνια και στη συνέχεια πριν 8 μήνες. Σημειώνεται ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό.

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Όλοι τους έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών όπου ανακρίνονται προκειμένου να πέσει φως σε αυτή την περίεργη ομολογουμένως υπόθεση.