Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του βρέφους – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του και πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του βρέφους θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί και σήμερα.

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Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε αίτημα για την λήψη DNA προκειμένου να διαπιστωθούν οι σχέσεις των ενηλίκων και των ανηλίκων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Σημειώνεται ότι, η, κατά δήλωση της, Γερμανίδα γυναίκα δεν έχει νόμιμα έγγραφα άρα είναι άγνωστης καταγωγής.

Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλώντας στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε όσα προηγήθηκαν: «Αυτοί είχανε κάνει μια κράτηση μέσω booking, ζήτησαν ανανέωση αλλά υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια ότι κάνανε φασαρία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο διαμέρισμα, χωρίς αρχικά να διαπιστωθεί κάτι ιδιαίτερα σοβαρό: «Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο, δεν παρατηρήθηκε κάτι σοβαρό. Φαινόντουσαν ότι ήταν περίεργοι αλλά τίποτα το ιδιαίτερο».

«Όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα όπου την ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση. Μέσα το σπίτι, σε άθλια κατάσταση», ανέφερε.

«Υπήρχε μία υπόνοια για ναρκωτικά γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπήρξαν υποψίες, καθώς ένα από το παιδιά δεν τους έμοιαζε και γι’ αυτό κάλεσαν την αστυνομία: «Δεν έβγαζε λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος (από τη διαχειρίστρια εταιρεία) που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία».

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Στη συνέχεια προσπάθησαν να καλέσουν πίσω στο σπίτι τον 43χρονο Έλληνα που έλειπε, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν και μια ομάδα ΔΙΑΣ που περνούσε τυχαία από το σημείο.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή, έχουν βρεθεί αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και κάμερες.

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Σημείωσε πως η συγκεκριμένη οικογένεια είχε μείνει στο διαμέρισμα για σχεδόν έναν μήνα.

Όσο για τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι μέσα σε βαλίτσα είχε βρεθεί νεκρό βρέφος, ο διαχειριστής δήλωσε: «Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ. Δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό».

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Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε πως είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα να ουρλιάζει. Όπως είπε δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο αλλά ούρλιαζε με άναρθρες κραυγές.

Ένοικος πολυκατοικίας δήλωσε αποκλειστικά στο DEBATER:

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«Ήταν περίεργη όλη η οικογένεια. Έναν μήνα έμεναν εδώ περίπου. Έβλεπες όλοι να είναι λευκοί και ένα από τα παιδιά μαύρο. Δεν ξέρεις ποιου είναι το κάθε παιδί. Ανατριχιάζω και μόνο που μαθαίνω ότι έχει παγωμένο το βρέφος της μέσα. Με τα διαμερίσματα αυτά δεν ξέρεις και ποιος μπαίνει και βγαίνει».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως στο διαμέρισμα του έμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών.

Μέχρι να έρθει η αστυνομία ο ιδιοκτήτης είδε μια ομάδα ΔΙΑΣ και τους κατήγγειλε επίσης το περιστατικό. Αυτοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν πως έμεναν σε αυτό έξι άτομα. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα, μία 15χρονη και οι δύο γιοί τους 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης.

Ο πατέρας, ο Αφγανός και η 15χρονη προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να κάνουν την έρευνα βρήκαν την Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν και να έχουν μαζέψει βαλίτσες.

Σε μία από τις βαλίτσες όταν την άνοιξαν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο εύρημα και όταν ρώτησαν την Γερμανίδα τι ήταν αυτό, τους είπε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε την σορό του στην κατάψυξη και όταν την ρώτησαν από πότε, αρχικά τους είπε πριν ένα με δύο χρόνια και στη συνέχεια πριν 8 μήνες. Σημειώνεται ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό.

Τα δύο κορίτσια 15 και 9 ετών με εισαγγελική εντολή βρίσκονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Όλοι τους έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών όπου ανακρίνονται προκειμένου να πέσει φως σε αυτή την περίεργη ομολογουμένως υπόθεση.